L’Océanic produit malgré l’expulsion d’Alexis Lafrenière

Même sans leur capitaine, Alexis Lafrenière, chassé de la rencontre au deuxième vingt, l’Océanic de Rimouski a battu les Islanders à Charlottetown par la marque de 4 à 2, vendredi.

Lafrenière a d’abord été puni pour obstruction en début de deuxième, puis est revenu à la charge quelques minutes plus tard et a été chassé du match pour une mise en échec portée à la tête d’un joueur des Islanders. Sur le jeu, le prometteur attaquant a reçu une pénalité majeure de cinq minutes et une extrême inconduite de partie.

En l’absence de celui-ci, c’est Cole Cormier qui s’est levé pour prendre les rênes de l’attaque. Le joueur de 17 ans a connu son meilleur match dans l’uniforme rimouskois avec une récolte de trois points. Le joueur de centre Cédric Paré a marqué déjà un 22e but cette saison pour l’Océanic.

L’équipe locale a répliqué deux fois en avantage numérique par le bâton de Nikita Alexandrov.