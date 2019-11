Marie-Chantal Perron: une belle-mère copine

« On est super amies. On s’est aimées à la première seconde. C’est ma best, mais j’ai 42 ans de différence avec elle. C’est la plus jeune best que j’ai eu. Elle me suit partout, au musée, au cinéma. On fait une belle gang à deux ! » a raconté Marie-Chantal, croisée au lancement du EP de Gaële, mercredi.