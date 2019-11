Le 19 novembre, Guylaine Tremblay, comédienne et porte-parole de La Dauphine, convie la population à un spectacle digne des plus grands shows avec 54 artistes sur la scène du Palais Montcalm. Plusieurs grands noms de la musique seront sur scène, dont 2 Frères, Geneviève Jodoin, Marie-Denise Pelletier, Jean Ravel et Rick Pagano. Le talentueux quatuor a capella composé de Liana Bureau, Émilie Baillargeon, Christian B. Poulin et Gabriel Antoine Vallée offrira aussi une époustouflante prestation.

« Je suis très heureuse que l’Open House de La Dauphine revienne pour une deuxième édition, a déclaré Guylaine Tremblay. Comme marraine de La Dauphine, je suis émue par la mobilisation du milieu artistique. C’est un organisme qui a un impact réel auprès des jeunes. Nous invitons le public à se joindre à nous pour vivre une soirée mémorable! »

Coprésidé par Régis Labeaume, maire de Québec, et Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale, l’événement vise à recueillir des fonds pour permettre à l’organisme de poursuivre sa mission auprès de 1000 jeunes en situation d’itinérance chaque année. L’organisme aide les jeunes à prendre leur vie en main et à se bâtir un meilleur avenir.

Cette année, l’organisme espère amasser 125 000 $ pour développer les services offerts par La Dauphine et en maintenir la gratuité. Plus de 200 jeunes de la rue, âgés de 12 à 29 ans, y sont accueillis chaque semaine depuis plus de 25 ans. La Dauphine leur offre notamment des services de consultation médicale, d’hébergement d’urgence, de soutien juridique, d’aide alimentaire et d’accompagnement scolaire.

► Billets : palaismontcalm.ca. Information : maisondauphine.org.