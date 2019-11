Ouverture des Galeries Gourmandes

Mardi, les Galeries de la Capitale ouvraient leur nouveau concept alimentaire : les Galeries Gourmandes. Plus de vingt marchands se sont installés dans cet espace chaleureux qui deviendra à coup sûr la destination des foodies de Québec. « Les Galeries Gourmandes bonifient l’offre globale du centre commercial, en plus de permettre à notre clientèle de vivre une expérience riche en découvertes, a déclaré Stéphan Landry, directeur général et administrateur des Galeries de la Capitale. Notre marché alimentaire a été pensé pour favoriser les échanges entre les marchands et les visiteurs, et ce dans un esprit de proximité et de convivialité. »

Photo courtoisie

Succulents plats préparés à déguster sur place ou à emporter, aliments frais, ustensiles, gadgets de cuisine... Un paradis pour les épicuriens. Les Galeries Gourmandes, ce sont 46 000 pi2 de bonheur pour les papilles. À surveiller : l’ouverture, en décembre, du nouveau restaurant signé Restos Plaisirs, Madame Chose.

Marie-Christine s’est également entretenue avec Yann Latouche, d’Eventouch, responsable de la programmation de l’Atelier gourmand. « On voulait offrir une expérience, lui a-t-il confié. Parce que la nourriture, c’est le partage. On aime apprendre, on aime goûter, on aime toucher la nourriture. Et ici, dans les Galeries Gourmandes, il y a une vingtaine de commerçants. L’Atelier gourmand, c’est pour mettre en valeur leurs produits. On veut que les gens viennent s’asseoir pour un cours de cuisine, une conférence de grand chef, les techniques aussi. »

Pour souligner en grande l’ouverture tant attendue des Galeries Gourmandes, l’Atelier gourmand offrira exceptionnellement ses activités gratuitement. Ce sera le moment d’assister à un atelier en compagnie de Frédéric Cyr, chef et directeur culinaire du Château Frontenac, et de voir à l’œuvre le sympathique Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, ainsi qu’une démonstration de Loounie, l’experte en recettes 100 % végétales. Information : galeriesgourmandes.com