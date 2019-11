[PHOTOS] Tempête automnale: retour à la maison chaotique à Québec

Le retour à la maison s’effectuait dans le chaos, dans la région de Québec, vendredi, alors que pas moins de 250 intersections étaient plongées dans le noir aux quatre coins de la ville.

Les feux de circulation sont inopérants sur de nombreux boulevards achalandés et la signalisation temporaire mise en place par les autorités a tendance à s’envoler sous l'effet des puissantes bourrasques, qui continuent de balayer la capitale.

La police de Québec demande la collaboration de tous les automobilistes dans les circonstances. L’arrêt est de mise devant un feu inopérant.

Sur le pont Pierre-Laporte, non pas un, mais deux camions se sont renversés, vraisemblablement en raison des forts vents, causant une énorme congestion. Lors du premier incident, en début d’après-midi, c’est une remorque tirée par un pick-up qui s’est couchée au sol. Puis, passé 15 h, un camion-remorque s’est à son tour renversé, bloquant une autre fois deux voies sur trois.

Par ailleurs, au moment où se tient le Salon de la motoneige et du quad, le Centre de foires de Québec, sur le site d’ExpoCité, a dû être évacué en raison d’un bris à la toiture causé par le vent. L’événement a été annulé pour la soirée, peut-on lire sur Facebook.

Sur la rue Saint-Paul, la toiture de la maison de Lauberivière a également été endommagée par les forts vents.

Nombreuses pannes

En milieu d’après-midi, près de 100 000 foyers étaient privés d’électricité dans la région de la Capitale-Nationale, tandis que des rafales allant jusqu’à 100 km/h étaient possibles sur le territoire.

Le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) reçoit un très fort volume d’appel et traite en priorité les situations où il y a un risque pour la personne ou un potentiel d’incendie.

À 14 h, pour les 24 heures précédentes, le SPCIQ dénombrait 193 appels pour des structures dangereuses et plus de 60 pour des dangers de nature électrique. Toutefois, les pompiers ne rapportaient aucune intervention d’envergure et on ne déplore aucun blessé grave.

Vols annulés

Après avoir été interrompu pendant plus de trois heures, le service de traversier, entre Québec et Lévis, devait reprendre à 14h30.

À l’aéroport de Québec, de nombreux vols ont dû être retardés ou carrément annulés. Des voyageurs qui devaient s’envoler pour Ottawa, Newark ou encore Bonaventure ont dû prendre leur mal en patience.

Ce sont les forts vents qui font craindre pour des dégâts. Environnement Canada annonce des rafales pouvant atteindre 100 km/h.

«Les bâtiments pourraient être endommagés (bardeaux de toiture, fenêtres brisées). Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages», met en garde le service de météorologie.»