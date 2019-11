Place aux Galeries Gourmandes...

Nouveau concept de marché alimentaire des Galeries de la Capitale, les Galeries Gourmandes sont maintenant ouvertes. Une vingtaine de marchands sont depuis cette semaine prêts à vous accueillir dans un espace chaleureux où la cuisine est un art de vivre. En plus de rassembler des artisans d’ici et le détaillant-vedette RICARDO Boutique + Café, dont l’offre s’est vue bonifiée avec l’ajout d’un alléchant comptoir de prêt-à-emporter, l’espace de 46 000 pieds carrés accueillera bientôt Madame Chose, un nouveau concept de restaurant signé Restos Plaisirs qui ouvrira en décembre.

La marque des Anciens

Photo courtoisie

Dix-sept anciens étudiants diplômés de l’Académie Saint-Louis, tous et toutes issus de différents secteurs d’activité du milieu des affaires de Québec, ont tenu, le 23 octobre dernier au Complexe Capitale Hélicoptère, une soirée-bénéfice afin de soutenir la construction du Complexe sportif Desjardins de leur ancienne école, soit le deuxième plus grand gymnase à Québec. Présenté sous le thème « Laisse ta marque », l’événement, tenu sous la coprésidence d’honneur de l’ex-hockeyeur Simon Gagné et de Paul B. Lachapelle, directeur général de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, a permis d’amasser une somme de 65 000 $, dont 20 000 $ provenant de la Fondation Académie Saint-Louis. L’ouverture du complexe sportif de l’Académie Saint-Louis est prévue à l’automne 2020.

Jeu, toxicomanie, alcoolisme

Photo courtoisie

La Fondation du Centre CASA, qui a pour mission de soutenir le Centre CASA (Centre de thérapie en dépendances de la région de Québec) dans ses activités et sa recherche d’excellence, en planifiant des actions et des collectes de fonds qui assureront sa pérennité, a tenu son 5e cocktail-bénéfice le 10 octobre, au Château Laurier, sous la présidence d’honneur de Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles chez iA Groupe financier. Plus de 250 personnes ont participé à l’événement qui a permis de remettre 200 000 $ à la Fondation. Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Vézina, directeur général, Centre CASA ; Michèle Tourigny, présidente du CA du Centre CASA ; Renée Laflamme, présidente d’honneur ; Michel Paquet, président de la Fondation ; et Simon McGrath, chef privé et consultant alimentaire.

Les 40 ans du Centre Étape

Photo courtoisie

Le 40e anniversaire de fondation du Centre Étape de Québec, complice des femmes vers l’emploi, a été souligné le 17 octobre dernier au cours d’une soirée en présence de la cofondatrice, Noëlla Guimond. Cette dernière en a profité pour remettre le Prix des 2 Noëlla, créé en 2009 et désigné en l’honneur des fondatrices du Centre étape, Noëlla Mailloux-Porter et Noëlla Guimond. Attribué tous les cinq ans, ce prix souligne le dynamisme et la détermination d’une personne engagée dans un projet individuel ou collectif relié à la mission de l’organisme. Les récipiendaires 2019 sont Rolande Bouchard, membre du CA du Centre Étape depuis 2002, et Patrick Ouellet, propriétaire-pharmacien de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Lisette Lepage, directrice du conseil administratif, Rolande Bouchard, Noëlla Guimond, Patrick Ouellet et Diane Joncas, directrice générale du Centre Étape.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Madgin (photo), vice-président principal chez Citoyen Optimum de Québec, 53 ans... Sara-Maude Juneau, ex-golfeuse de la LPGA, native de Fossambault-sur-le-Lac, 32 ans... Andrée-Anne Leclerc (Andee), participante à Star Académie 2012, 29 ans... Gaétan Demers, président et propriétaire d’Automobiles A. Gosselin de Saint-Nicolas... Salvatore Adamo, chanteur-compositeur italo-belge, 76 ans... Gary Player, golfeur, champion de la PGA en 1962 et 1972, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er novembre 2018. Alain Chevalier (photo), 87 ans, cofondateur du groupe Louis Vuitton et Moët Hennessy (LVMH)... 1999. Jean Coutu, 74 ans, comédien de théâtre, de radio, de télévision et de cinéma... 1999. Walter Payton, 45 ans, le meilleur porteur de ballon de l’histoire de la NFL... 1995. Paul Vachon, 82 ans, industriel, « père » du célèbre gâteau Jos Louis... 1987. René Lévesque, 65 ans, ex-premier ministre du Québec.