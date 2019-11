Portugal à l’honneur

Le vignoble du Portugal a longtemps semblé imperméable au vent de modernité qui a soufflé sur l’Espagne, la France et l’Italie dans les années 1980 et 1990. Depuis une dizaine d’années cependant, une nouvelle génération de viticulteurs a métamorphosé l’image des vins portugais et est parvenue à s’adapter aux goûts du marché mondial, sans pour autant se pervertir.

Ajoutons à cela un savoir-faire millénaire et des prix abordables, et vous avez une formule on ne peut plus gagnante. À mon avis, peu de pays au monde offrent un rapport qualité-prix-plaisir-authenticité aussi avantageux que le Portugal.