Québec: les services d’urgence débordés

En cas de dommages matériels, les pompiers demandent aux citoyens de contacter le 9-1-1 seulement si une partie de l’installation brisée est en contact avec les fils électriques.

Le service de protection contre l’incendie de Québec a reçu un nombre élevé d’appels en raison des fortes rafales de vent qui soufflent encore.

Depuis moins de 24 heures, les pompiers ont répondu à un total de 419 appels.

Quelque 241 sont pour des structures dangereuses, mais un bon nombre de ces appels sont liés aux abris de toiles qui se sont envolés.

Après avoir sécurisé un tel abri, les pompiers recommande de signaler les dommages matériels causés par ces abris à votre compagnie d’assurance.

Le signalement au 9-1-1 est à préconiser si une partie de l’installation est en contact avec les fils électriques. Il ne faut pas toucher ni la toile ni la structure.

Les pompiers sont aussi intervenus pour 97 dangers électriques, notamment les branches et arbres tombés sur les fils électriques. Il est fortement recommandé de ne pas s'approcher des fils tombés au sol et de signaler la situation au 9-1-1. La priorité des appels se fait selon les risques et les dangers liés à chaque situation.