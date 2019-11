SNC-Lavalin et Bombardier en mode rattrapage

À la suite de la publication de leurs résultats financiers du 3e trimestre, force est de constater que nos deux fleurons éclopés du Québec inc., SNC-Lavalin et Bombardier, sont toujours en mode rattrapage. Et ce n’est malheureusement pas demain la veille.

Commençons par SNC-Lavalin qui a connu hier une excellente journée en Bourse. Le cours de son action a rebondi de 20 %, pour clôturer la séance à 23,81 $.

La raison de cette forte hausse boursière ? Les investisseurs sont encouragés par les résultats que vient de rapporter la compagnie, à savoir un bénéfice net de 2,8 milliards $, lequel est attribuable en grande partie à la vente d’une participation de 10 % dans l’autoroute 407 ETR.

La nomination de Ian L. Edwards à titre de PDG de SNC-Lavalin et la restructuration stratégique qu’il mène depuis l’été dernier après avoir pris la relève de l’ex-PDG Neil Bruce ont également contribué à la poussée du titre, hier.

Je ne veux pas jouer au rabat-joie. Malgré son bond hier de 20 %, l’action de SNC accuse encore un énorme recul de quelque 60 % par rapport à son haut de la mi-juin 2018 alors que l’action avait fermé à 60,47 $.

LE PROCÈS FÉDÉRAL

De plus, ne perdons pas de vue que SNC-Lavalin a une méchante épée de Damoclès au-dessus de la tête, à savoir les accusations de corruption portées contre la société par le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC).

Dans le cas d’un verdict de culpabilité, non seulement la réputation de SNC serait mondialement entachée, mais en plus cela nuirait considérablement dans l’obtention de nouveaux contrats au Canada et ailleurs dans le monde.

Voilà pourquoi SNC-Lavalin avait multiplié les démarches auprès du gouvernement de Justin Trudeau en vue de négocier un accord financier de réparation qui lui aurait évité le procès criminel du SPPC. Comme on sait, les démarches se sont avérées vaines, malgré l’appui de Justin Trudeau. Cet appui a viré en scandale politique par suite des pressions exercées par le premier ministre sur l’ex-ministre de la Justice et ex-procureure Jody Wilson-Raybould.

Toujours est-il que SNC-Lavalin se retrouve au banc des accusés et rien ne laisse entrevoir que le Justin Trudeau du nouveau gouvernement minoritaire osera conclure le fameux accord de réparation qui permettrait à SNC-Lavalin de repartir sur des bases solides.

CHEZ BOMBARDIER

Les faits saillants du 3e trimestre : une perte de 91 millions $ ; des revenus de 3,7 milliards $ ; une utilisation des liquidités de 682 millions $. Bref, des résultats inférieurs aux attentes des analystes.

Qu’à cela ne tienne : « Nous continuons de progresser dans notre redressement », affirme Alain Bellemare, le grand patron de Bombardier.

La récente certification des nouveaux avions Global 5500 et Global 6500, les performances du Global 7500 et le rétablissement de la division Transport le rassurent.

Cela lui donne confiance en sa capacité de générer de plus solides résultats financiers.

L’action de Bombardier ? Elle a bouclé la séance d’hier à 1,66 $. C’est 36 % de moins que le cours de l’action (2,62 $) lorsque M. Bellemare a été nommé PDG, le 13 février 2015.

Que c’est décevant !