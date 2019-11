La Chambre de commerce et d’industrie de Québec et les Comptables professionnels agréés de Chaudière-Appalaches et de Québec ont dévoilé cette semaine les neuf finalistes pour l’obtention des prestigieux Trophées Vision 2019 dans les trois catégories à l’honneur :

Entrepreneur visionnaire de l’année

Nicolas Potvin, président | Équipement EMU

Mériane Labrie, présidente et fondatrice | Madame Labriski

François Audet, président et fondateur | Groupe Patrimoine

Entreprise visionnaire en émergence

Dimonoff

Novafilm

Nucleon

Entreprise visionnaire de l’année

Moisson Québec

Coveo Solutions inc.

Squeeze Studion

Les finalistes se sont démarqués parmi toutes les candidatures par leurs qualités de visionnaire, leur réussite et leurs réalisations dans les différents volets des affaires, notamment la formation du personnel, les retombées économiques, la recherche et le développement, l’amélioration des produits et des services de même que le développement durable. Les lauréats seront connus le 27 novembre prochain lors du gala présenté au Capitole de Québec. Pour en savoir plus sur les finalistes et acheter des billets : cciquebec.ca/trvision