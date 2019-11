Un CHSLD de Québec durement touché par la gastro

La gastro-entérite fait une entrée hâtive dans la région et se montre particulièrement virulente au CHSLD Hôpital général de Québec où un patient sur deux a été atteint.

«La gastro-entérite circule actuellement dans la région de la Capitale-Nationale, entre autres dans les CPE et les écoles. Le virus est arrivé plus tôt cette année dans la région. Habituellement on voit plus de cas de gastro pendant les Fêtes. Quand ça circule dans la population, ça risque de s’introduire dans les milieux de vie des aînés», explique André Paradis, médecin conseil en maladies infectieuses à Direction de santé publique de la Capitale-Nationale.

C’est au CHSLD Hôpital général de Québec que le virus frappe le plus fort actuellement. Depuis la mi-octobre, 121 des 256 résidents ont attrapé la gastro, soit 47% d’entre eux.

«Les gens dans ces milieux sont déjà vulnérables, alors les virus vont se propager plus rapidement», mentionne Nancy Drouin, directrice adjointe au soutien à l’autonomie des personnes âgées au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Ne disposant pas de données pour comparer, Mme Drouin a qualifié «d’élevé» le chiffre de 47% de personnes atteintes.

Le virus a été un facteur «contributif» identifié dans quatre décès. «Cela signifie que c’est un des éléments qui a contribué au décès, mais ce n’est pas la cause du décès. La même chose aurait pu arriver après une grippe, une infection urinaire ou une pneumonie», ajoute Mme Drouin.

Réaction rapide

«Dès que nous avons eu les premiers cas, nous avons rechaussé les effectifs au niveau de la désinfection, précise Nancy Drouin. Ça signifie se promener avec des lingettes, désinfecter continuellement les poignées de portes, les rampes d’accès, tout. Nous avons une équipe de prévention des infections en tout temps sur les lieux. Nous avons aussi arrêté les activités dans les aires communes. Les gens mangent maintenant dans leur chambre.

Si les visites ne sont pas recommandées, elles ne sont pas interdites pour autant.

«Dès le début de l’éclosion, nous avons mis des affiches dans les portes du centre. Les familles ont aussi été contactées une par une pour les aviser de la situation et leur demander de limiter leurs visites, et d’appliquer les mesures de protection additionnelles si elles décidaient tout de même de venir. On rappelle aux gens de se laver les mains, de mettre des masques, des jaquettes, des gants», indique Mme Drouin.

Le personnel

Les employés n’y échappent pas non plus puisqu’une quarantaine ont jusqu’ici souffert de la gastro. «Ils tiennent le fort, ils sont vraiment exceptionnels. Nous n’avons pas eu de refus de travailler. Ils sont attachés aux résidents et quand ils ne sont pas malades ou contagieux, ils entrent au travail», constate Mme Drouin.

Le pire serait cependant passé puisque dans certaines unités du CHSLD aucun autre épisode de gastro n’a été signalé. Mme Drouin mentionne que l’Hôpital général est le seul des 29 CHSLD de la région à être touché par une éclosion.

Les hôpitaux exemptés

Les cinq hôpitaux de Québec échappent à la résurgence du virus.

«Nous avons des cas sporadiques comme à n’importe quelle période de l’année, des gens qui arrivent parce qu’ils se sont déshydratés, mais c’est négligeable. Il peut y avoir une épidémie dans une école sans que les gens aient besoin d’être hospitalisés», mentionne Geneviève Dupuis, du CHU Québec.

La gastro

Symptômes

Diarrhée (3 selles liquides ou semi-liquides par période de 24 heures)

Crampes abdominales

Nausées

Vomissements

Prévention

Se laver souvent les mains

Désinfecter le siège des toilettes et les surfaces contaminés par des selles ou des vomissements

Mettre des couches superabsorbantes aux jeunes enfants

Préparez les biberons le plus proprement possible

Faire vacciner les enfants

Source www.quebec.ca/sante