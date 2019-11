Un faussaire postait des faux billets et de la cocaïne

TROIS-RIVIÈRES | Un homme de 27 ans passait par Postes Canada pour exporter partout dans le monde de la cocaïne et des faux billets de 20 $ fabriqués dans son garage.

Philippe Nérin, 27 ans, a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation hier, relativement à de la fabrication et de l’exportation de fausse monnaie, tout comme l’exportation et le trafic de cocaïne, en plus de fraude.

Photo Facebook

L’enquête a commencé quand l’Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC) a trouvé une imprimante de luxe provenant de la Chine dans un colis adressé à l’accusé, en juin 2018.

Une vérification des antécédents en matière de fraude, de clonage de cartes de crédit et de fabrication de faux documents a été faite, puis l’ASFC a transmis l’information à la Sûreté du Québec (SQ).

L'imprimante, qui se vend entre 1300 $ et 1700 $ US, a tout de même été livrée pour ne pas brouiller les pistes. L’homme était désormais dans la mire de la SQ, qui l’a surveillé jusqu’à aller fouiller dans ses ordures, le 5 février 2019.

Les policiers y ont notamment trouvé 41 gants en latex bleus souillés, neuf billets de 20 $ CA contrefaits, 41 feuilles transparentes comportant des filigranes de la tour du parlement à Ottawa similaires à ceux présents sur les billets de 20 $.

Partout dans le monde

Il y avait également des étiquettes d’envois postaux avec des adresses du Canada, mais aussi d’Australie, de France et d’Écosse.

Le domicile de Philippe Nérin a été perquisitionné dans le secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières deux jours plus tard, le 7 février 2019, à 6 h du matin. Une femme a également été arrêtée.

Pas moins de 258 faux billets de 20 $ ont été saisis, en plus de 64,33 grammes de cocaïne, cinq imprimantes et plusieurs documents.

L’accusé était par ailleurs en possession de fausses cartes.

« Monsieur Nérin était en possession de multiples pièces d’identité contrefaites, de multiples informations personnelles, autant des renseignements bancaires que des renseignements personnels », a indiqué le procureur de la Couronne, Me Julien Beauchamp Laliberté.

Vidéos et photos

La voiture Mercedes noire de l’accusé a été saisie, en plus de deux ordinateurs et deux cellulaires.

« On a trouvé quantité de vidéos et de photos explicatives de la fabrication des billets », mentionne Me Beauchamp Laliberté.

L’homme annonçait ses services sur le « darknet », et demandait 20 %, soit 200 $ de vrai argent contre 1000 $ en faux.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été en mesure de récupérer pour 150 000 $ de billets reliés à Philippe Nérin travers huit provinces et territoire canadiens dans les derniers mois.

L’accusé avait par ailleurs assez de matériel chez lui pour produire un demi-million de dollars.