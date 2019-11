Un présumé violeur reste en détention

L’homme qui aurait violemment agressé sexuellement deux employées d’une maison de transition a comparu vendredi sous une kyrielle d’accusations qui pourraient lui valoir la prison à perpétuité.

Jean-Pierre Bellemare, 53 ans, fait face à pas moins de 14 accusations, allant de l’agression sexuelle armée aux menaces, en passant par des séquestrations, des voies de fait armées, d’utilisation d’une fausse arme à feu et d’intimidation envers une personne associée au système judiciaire.

Pendant plus d’un an, les enquêteurs ont été sur les traces de Bellemare, à la suite du viol de deux employées d’une maison de transition du quartier Tétreaultville dans l’est de Montréal, survenu le 31 juillet 2018.

À l’époque, un homme était entré par effraction sur les lieux. Le visage caché par une cagoule et armé d’une fausse arme à feu et de poivre de Cayenne, il s’en serait pris à deux femmes âgées de 24 et 26 ans.

Et avant de partir, il aurait pris soin de les asperger de poivre de Cayenne, non sans avoir demandé à l’une d’elles d’ouvrir les yeux, possiblement pour la faire souffrir encore plus.

Avec un complice

Même si Bellemare a fait attention de laisser le moins de traces possible, les enquêteurs n’ont jamais abandonné leur traque, allant même jusqu’à demander l’assistance d’un profileur de la Sûreté du Québec.

Cela a non seulement permis de retracer Bellemare, mais aussi de se rendre compte que ces viols ne seraient pas ses seuls crimes : avec un complice de 55 ans, il aurait tenté d’enlever une adolescente de 12 ans qui se rendait à l’école.

Elle aurait été séquestrée pendant plusieurs heures, possiblement dans le but d’obtenir une rançon.

Bellemare et Jean-Guy Vallières font maintenant face à des accusations d’introduction par effraction, de séquestration, de menaces et de voies de fait armées, entre autres.

Les deux hommes resteront détenus jusqu’à nouvel ordre.

Bellemare, qui traîne un long casier criminel, aurait notamment enlevé le fils d’un policier il y a plus de 30 ans.