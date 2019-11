Un rosé « nature » qui décoiffe!

On a peut-être entamé le dernier droit de l’automne avant l’hiver, ça n’empêche pas de mettre du soleil dans sa vie!

Et rien de mieux qu’un verre de rosé pour chasser la grisaille! Surtout lorsqu’il est élaboré par Daniele Delaini, propriétaire artisan de Villa Calicantus, plus petit domaine de Bardolino, dans la splendide région de Vénétie. À peine 1,2 hectare de vignes au milieu des oliviers situées au sommet d'une des plus hautes collines de l’appellation, à un jet de pierre du Lac de Garde. Une production minuscule qui varie entre 4000 et 7000 bouteilles par an, selon les caprices de Dame nature. Tout est cultivé en bio et en biodynamie. Des raisins d’une qualité exceptionnelle. Levure indigène. Peu d’intervention. Très peu filtré et sans doute très peu, voire aucunement soufré.

Le vin est dominé par la corvina et complété par les molinara, rondinella et sangiovese, des cépages que l’on retrouve dans les fameux Amarone. C’est le seul rapprochement possible, car dès le vin versé, on distingue une robe translucide et lumineuse aux teintes rose cerise avec reflets orangés. Un peu réduit en ouverture, les parfums demandent une bonne aération pour se révéler pleinement. Des tonalités de mandarine, de cerise, de noyau de pêche, de rhubarbe, de fleur et une pointe herbacée qui apporte du coffre. Parfaitement sec, le vin montre une matière ample, énergique et une persistance impressionnante.

Du vin nature bien fait. Un rosé qui décoiffe et d’une contagieuse buvabilitée. Je ne saurais vous dire autre chose que : Garrrrrrrrrochez-vous!!!

Chia'rotto 2018, Villa Calicantus, Bardolino, Italie

30,25 $ - Code SAQ 14205699 – 12,5 % - 1,2 g/l

★★★½ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.