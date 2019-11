Une première bougie pour Billie

« On a fêté ça en famille. Mon père est venu, sa femme, ma mère, mon frère aussi. Tout le monde est monté à Montréal pour célébrer. Billie a eu le traitement royal, avec le crémage de gâteau sur le visage et tout », raconte l’animatrice, croisée à la première du nouveau one-man-show de Maxim Martin, au Monument-National, mercredi dernier.

Oui, la petite a eu la fête des plus classiques. À l’exception près du traditionnel glaçage au chocolat, substitué par une alternative plus santé.

« C’était un crémage à l’avocat. C’est la meilleure chose ! On ajoute juste un peu de cacao, et l’enfant pense qu’il mange du vrai chocolat ! Ça goûte le chocolat, mais avec la texture crémeuse de l’avocat. C’est un must », explique-t-elle.