BERROUARD, Gilles



À l'Hôpital Laval, le 17 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Fred Gilles Berrouard, époux de feu madame Denise Martel, fils de feu Wellie Berrouard et de feu Amanda Fiset. Il demeurait à Québec, natif de Sainte-Christine d'Auvergne Portneuf. Il laisse dans le deuil ses enfants: Wilson et Lori-Ann, ses petits-enfants: Joey, James, Alison, Kim, Jérémy; ses sœurs et frères: feu Julien (feu Noéma Hardy), feu Florian (Madeleine Sauvageau), Laurier (Lorraine Lavoie), feu Roch (Thérèse Paré), feu William, Madeleine (feu Julien Chevalier), feu Françoise, feu Carmen (feu Léo Danis), feu David, feu Miville, Denise (feu Maurice Coutu), Fleur-Ange (feu Jules Adam), Annie, Jean (Ginette Plamondon), Clermont et Françoise (Roland Laporte); ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Telles ses volontés, il n'y aura pas de service funéraire, ses cendres seront libérées dans un endroit calme et paisible dans l'intimité.