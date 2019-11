«2019 revue et corrigée»: 11 autres représentations à Montréal et six à Québec

Rendez-vous incontournable de fin d'année, le bien-cuit musical et humoristique du Théâtre du Rideau-Vert «2019 revue et corrigée» sera joué à de nombreuses reprises à Montréal, du 26 novembre au 4 janvier, avec le récent ajout de 11 autres représentations.

Le spectacle qui s'intéresse aux événements et aux personnalités ayant marqué les derniers mois sera proposé à Québec pour la toute première fois. En effet, l'équipe montera à six reprises sur la scène du Capitole, du 8 au 12 janvier.

Il est possible de connaître toutes les dates et réserver ses billets au rideauvert.qc.ca pour Montréal et ovation.qc.ca pour Québec.

Écrits par un quintette d'auteurs, près de 40 sketchs, dont certains sur les récentes élections fédérales, composeront le menu de «2019 revue et corrigée». Afin de donner corps aux multiples imitations, Suzanne Champagne, Julie Ringuette et Marc St-Martin accueilleront deux «recrues»: l'ex-Zapartiste François Parenteau et l'humoriste Martin Vachon.