ROULEAU, Pierre



À l'hôpital Jeffery Hale de Québec, le 10 octobre 2019, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Pierre Rouleau, fils de feu Blanche Paré et de feu Georges-Henri Rouleau. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son épouse Laurette Guimont, ses enfants : Denis, Julie (Réjean Sohier) et Jean-Pierre (Nadine Voiselle); son frère feu Jean Rouleau, ses belles-sœurs et beaux-frères : Denise (Raymond Guillemette), Célyne (Harry Casey), Hélène, feu Martin et feu Jean-Louis; plusieurs tantes et oncles qui l'ont précédé, ainsi que plusieurs nièces et neveux. Pour les excellents soins prodigués, la famille tient à remercier chaleureusement le personnel des établissements suivants : le CLSC Sainte-Foy-Sillery, l'Unité de soins de courte durée de gériatrie du CHUL de Québec, les soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Complexe Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec, QC G1J 0H4) ou à la Société canadienne du Cancer (1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3).