GODIN, Daniel



Au CHUL, le 28 octobre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Daniel Godin, fils de feu Roger Godin et de feu Marguerite Caron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu René, feu Michel, Gaston (Ginette Milhomme), Lise (Nicole Blackburn), Micheline, René (Armande Fiset), feu Roger (Loulou), feu Marc, Lucie (Yves Roy), Sylvie (Jean-Paul Dusseault), feu Martine, Gilles (Line Brousseau) et feu Guy ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, département d'ophtalmologie, 1825, Boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec QC, G1J 0H4.