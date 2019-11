BEAUDRY, Georgette Ansell



Georgette Beaudry, née Ansell, est décédée à Montréal paisiblement le 23 octobre 2019 à l'âge de 97 ans. Prédécédée par son mari, Gabriel (Bob) Beaudry, elle laisse derrière elle ses enfants: Claire (Pierre Deschênes) et Georges (Helen Assad); ses petits-enfants: Gabrielle, Sonya (Mark Thibodeau) et Georgia, et ses arrière-petits-enfants: Mackenzie Johnson et Liam Thibodeau, ainsi que sa soeur Gladys Ansell Hains de la ville de Québec et de nombreuses nièces et neveux. Un service privé et l'inhumation auront lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal . Si vous le souhaitez, des dons à la Société Alzheimer Canada seraient appréciés par la famille.