À la redécouverte de Marc Beaupré

Après avoir marqué l’esprit des téléspectateurs en jouant des bums, Marc Beaupré s’illustre dans des rôles complètement différents cet automne. Grâce à Victor Lessard et Ruptures, le public redécouvre cet acteur, 5 ans après Série noire et 20 ans après 2 frères.

En entrevue au Journal, le comédien de 43 ans parle d’une belle période. L’été dernier, il défendait simultanément deux rôles aux antipodes : un analyste de banques de données dans Victor Lessard (Club illico) ; un père souffrant d’une déficience intellectuelle dans Ruptures (ICI Télé). « Pour Victor Lessard, j’enfilais ma chienne de cuir, je fumais des cigarettes et j’avais un [fusil de calibre] 12 entre les mains, résume l’acteur. Le lendemain, sur Ruptures, je prenais mon petit cadeau, je boutonnais ma chemise jusqu’au cou, je voûtais mes épaules et j’étais prêt.

« Tous les comédiens rêvent qu’on leur demande de défendre des rôles qui sont loin d’eux et qui sont loin entre eux. »

Ne jamais bouder son plaisir

Écrite par Martin Michaud et réalisée par François Gingras, la troisième saison de Victor Lessard diffère des deux précédentes aventures du ténébreux inspecteur, selon Marc Beaupré. « C’est moins anxiogène, moins glauque. On n’est pas en train de courir après un psychopathe. C’est plus complot et crime organisé. »

L’acteur a observé de près la complicité entre Patrice Robitaille et Julie Le Breton, qu’il qualifie de « vrais pros ». Parmi ses meilleurs souvenirs de tournage, il mentionne une séquence durant laquelle ils marchaient près d’une usine, armés­­­ jusqu’aux dents, le regard porté vers l’horizon. « Je suis un gars. J’ai grandi en regardant les films de Sylvester Stallone et d’Arnold Schwarzenegger. C’étaient mes modèles. Tu sens tellement que t’es dans un film américain quand tu tournes une scène de même ! Je n’allais pas bouder mon plaisir ! »

Un collègue apprécié

Les actrices auxquelles Marc Beaupré a donné la réplique durant cette période effervescente semblent également avoir aimé leur expérience. « Marc a toujours quelque chose à dire, une anecdote à raconter, nous confie Julie Le Breton. C’est un gars cultivé, intelligent et intéressé. »

Même son de cloche chez Mélissa Désormeaux-Poulin, qui vante notamment son intensité. « Avec lui, c’est le fun de s’abandonner, déclare la star de Ruptures. C’est sans limites. »

Ni blanc ni noir

Parlant de Ruptures, Marc Beaupré n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer le rôle de Lulu. Un peu plus d’une semaine après avoir été embauché, il tournait ses premières scènes avec Camille Mongeau (Christine). « Je n’avais jamais été confronté aux textes de Ruptures, souligne le comédien. Ils sont super bons. [Les auteurs] Isabelle Pelletier et Daniel Thibault ont réussi à créer des personnages complexes. Lulu peut avoir l’air très attachant, parce qu’il est fragile, parce qu’il souffre d’un handicap. Mais en même temps, il peut être dur. Il contrôle mal ses pulsions.

« C’est le fun de jouer des personnages ni complètement blancs, ni complètement noirs. »

Une (presque) première

Hormis en 2001, lors d’une audition pour Kim Nguyen qui s’apprêtait à tourner son premier long métrage, Le marais, Marc Beaupré n’avait jamais campé un homme souffrant d’un handicap intellectuel avant d’atterrir dans Ruptures. C’est avec l’aide du réalisateur Rafaël Ouellet qu’il a réussi à livrer sa performance.

« Rafaël aime son monde. Ce n’est pas une histoire de pouvoir ou d’ego. Comme comédien, ça donne envie de dire : “Demande-moi n’importe quoi, je vais le faire. Parce que je sais que tu as mon bien à cœur”. »

Tour du chapeau

La séquence gagnante de Marc Beaupré pourrait se poursuivre cet hiver avec 422, un nouveau thriller fantastique de Télé-Québec. Présentées aux médias en septembre, les premières images, prometteuses, laissaient présager un Stranger Things québécois. « C’est audacieux comme proposition, glisse Marc Beaupré. En tournage, on sentait que c’était spécial. »

► La troisième saison de Victor Lessard est offerte sur Club illico.