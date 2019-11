«Come from away»: pour se réconcilier avec la nature humaine

Couvrir intensément la politique américaine depuis une quinzaine d’années peut entraîner des effets pervers. Consciemment ou inconsciemment, on en vient à développer une forme de cynisme qui s’ajoute à la distance nécessaire à l’analyse de tous les enjeux et de toutes les parties impliquées.

Profitant de mon passage à Philadelphie, j’ai découvert l’antidote à ce cynisme, un excellent moyen d’aller au-delà de la seule récupération stratégie politique et des calculs froids pour revenir à l’essentiel. La comédie musicale «Come from away» s’est attiré les éloges des critiques et le succès est à mon humble avis amplement mérité.

Je me souviens très bien des attentats du 11 septembre 2001. Au moment où les tours jumelles s’effondraient, je présentais un exposé sur ce que George W. Bush appelait l’Axe du mal. Je me souviens également très bien de ma réaction la première fois que je suis passé près de Ground Zero. Je ne pouvais m’imaginer alors un phénomène comme celui de «Come from away».

Cette réalisation canadienne raconte l’histoire qui s’est déroulée à Gander lorsque près de 7000 passagers ont été accueillis en catastrophe après que leurs avions furent cloués au sol. La petite communauté de Terre-Neuve a eu recours à de petits trésors d’ingéniosité pour accommoder des voyageurs à la fois contrariés et inquiets.

La comédie musicale, dont le rythme ne s’essouffle jamais, nous fait passer par toute la gamme des émotions et aucun thème ne semble lui échapper. La question raciale, la peur de l’étranger, l’homosexualité, le deuil ou la vie de couple ne sont que quelques-uns des sujets abordés.

C’est cependant la chaleur humaine et l’accueil généreux qui constituent le fil conducteur de ce récit. Si le 11 septembre évoque le pire des tensions mondiales actuelles ou encore le climat politique malsain aux États-Unis, «Come from away» se charge de nous redonner espoir de brillante façon.

Les réactions du public hier confirmaient le succès connu partout où la comédie musicale a livré son message. Debout pendant de longues minutes, les spectateurs en redemandaient et tapaient du pied alors que les musiciens sur scène prolongeaient notre plaisir.

Pour le touriste que je suis, le plaisir était doublé par le décor magnifique de l’Academy of Music, le plus vieux bâtiment du genre aux États-Unis.

Montréal accueillera bientôt «Come from away» (du 26 novembre au 1er décembre) et je ne peux que vous recommander chaudement ce divertissement qui touche et fait réfléchir.