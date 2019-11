Démocratie brisée

Et c’est aussi à cette époque que le Parti libéral dirigé par Jean Charest a récolté plus de financement politique qu’aucun parti ne l’avait jamais fait.

Les révélations contenues dans le livre PLQ inc. du Bureau d’enquête du Journal sont choquantes. On voit à quel point l’Unité permanente anticorruption (UPAC) piétine.

Est-ce que ça traîne à l’UPAC ? On ne sait pas. Depuis sa création, la jeune escouade est déchirée par les conflits et s’intéresse davantage aux fuites d’informations venues de l’interne.

Est-ce que c’est du côté du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) que ça bloque ? On ne sait pas non plus. À voir comment l’ancien vice-président du conseil exécutif de Montréal Frank Zampino a obtenu une annulation de son procès et comment traînent les procédures contre Marc-Yvan Côté et Nathalie Normandeau, ils sont plutôt emmêlés dans leurs pinceaux, ceux-là.