Des lieux à découvrir grâce à des auteurs

Et si on profitait des beaux jours d’automne pour s’offrir des visites guidées inspirées de héros littéraires ?

Beauce

Afin de lui rendre hommage, Saint-Benjamin a créé le circuit Au pays de Maggie permettant aux lecteurs de découvrir un coin de pays qui n’est habituellement pas sur la carte touristique, puisque situé un peu en retrait des grands centres. Les visiteurs pourront ainsi voir la maison des Miller, le magasin général, la maison à Philémon, le lac à Busque, la Roue, l’église Saint-Paul-de-Cumberland et l’Auberge Manoir Taylor. On y trouvera également le lieu ayant inspiré Le Puits, un autre des romans de cet auteur. Pour se procurer le dépliant comprenant les photos, les adresses des lieux et une courte description, on se rend sur le site : st-benjamin.qc.ca. On peut également se présenter directement à l’épicerie du village. Note : Daniel Lessard lançait récemment un tout nouveau roman, La Dalle des morts, dont l’action se situe, cette fois-ci, à Saint-Léon-de-Standon, à environ 30 km de St-Benjamin.