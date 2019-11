Fin de semaine aux chandelles

« On n’a aucune idée du moment où le courant reviendra. On n’a pas pris de chance, on n’a toujours pas ouvert le réfrigérateur pour s’assurer de perdre le moins de nourriture possible », a lancé Jean Latulippe, le père, aux côtés de sa conjointe et de sa fille, emmitouflées dans des couvertures.