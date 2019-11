Il ne manque que la neige!

Véritable happening annuel pour les amateurs de motoneige, de quad et de côte à côte, le Grand Salon de la motoneige et du quad réunit, depuis hier et jusqu’à demain au Centre de foires de Québec, les plus grands manufacturiers et intervenants de ces domaines. De plus une importante section sera entièrement consacrée au tourisme que ce soit l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel, les clubs et les relais, et une autre pour une centaine de véhicules d’occasion à vendre sur place. En attendant la neige...

Toujours en forme

Photos courtoisie

Lucien Dallaire, 93 ans, et Henriette Asselin, 89 ans, qui habitent la résidence Chartwell Manoir Archer de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, ont célébré paisiblement, le 23 octobre dernier, leur 71e anniversaire de mariage. Toujours en forme, le couple, marié en 1948 à Montréal, a 2 enfants, 6 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Je fais donc une exception ce matin en publiant leurs photos pour leur faire plaisir (et à la famille) puisqu’habituellement je ne retiens que les anniversaires de mariage avec des chiffres ronds et significatifs.

Prix Raymond-Gervais

Photo courtoisie

Félicitations à Luc Tremblay, enseignant de physique à Mérici collégial privé, qui a reçu le Prix Raymond-Gervais lors du congrès annuel de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ), tenu à Lévis les 17 et 18 octobre. Monsieur Tremblay partage sa passion pour l’enseignement des sciences depuis plus de 20 ans à Mérici. Le Prix Raymond-Gervais est décerné chaque année par l’AESTQ et s’efforce de reconnaître et de faire connaître, depuis 1978, toute personne qui, par ses réalisations particulières, a contribué à promouvoir et à améliorer la qualité de l’enseignement de la science et de la technologie au Québec.

50 ans de design

Photo courtoisie

Le 24 octobre dernier, mon collègue Julien Cabana, chroniqueur motoneige du Journal, a été invité à visiter une exposition privée chez BRP à Valcourt. On y soulignait les 50 ans de design de l’entreprise en présentant des modèles exclusifs du passé et de l’avenir. Sur la photo, le vice-président principal Design, Innovation et Services, Denys Lapointe (à gauche) explique à Julien comment ce modèle Profile, le seul exemplaire au monde, a permis à BRP de développer la motoneige avec un moteur surbaissé. Ils sont en compagnie d’Elaine Arseneault du service des relations avec les médias et Christopher Rudwal directeur Design et Innovation pour les modèles Sea-Doo et Can-Am 3VVV.

60 ans

Photo courtoisie

Gaétan Duchesne, président de GDG Informatique et Gestion, du 330 rue Saint-Vallier Est, à Québec, célèbrera demain dimanche son 60e anniversaire de naissance. Fondée en 1997 par Gaétan Duchesne, GDG Informatique Gestion est une firme de conseillers en TI qui offre une gamme complète de services-conseils en gestion, en développement, en entretien et en exploitation des technologies de l’information et donne de l’emploi à plus de 300 personnes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Cadrin (photo), président du Groupe Michel Cadrin qui regroupe plusieurs entreprises de secteurs différents, 68 ans... Marianne Fortier, jeune actrice québécoise (Aurore) 26 ans... k.d. Lang, chanteuse canadienne, 58 ans... Sylvie Legault, comédienne québécoise, 59 ans... Bertrand Raymond, ex-journaliste et chroniqueur sportif québécois, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 novembre 2018. Pierre Drolet (photo), 60 ans, golfeur hors pair, sportif accompli et pêcheur d’expérience de Québec... 2014. Acker Bilk, 85 ans, clarinettiste britannique de jazz traditionnel.... 2013. Tom Hinkle, 70 ans, un ex-dépisteur des Blue Jays de Toronto et des Expos de Montréal... 2001. René Léger, 82 ans, co-fondateur des Rôtisseries St-Hubert... 1987. Yoland Guérard, 64 ans, un des chanteurs lyriques les plus renommés au Québec.