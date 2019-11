La maison de la semaine: l’esprit de famille

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de l’Équipe Marc Bonenfant de Royal Lepage Inter-Québec. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

Un environnement naturel riche et inspirant. Des espaces de vie favorisant les bons moments passés en famille. Cinq chambres remplies de personnalité. Un décor tendance qui ne demande aucune retouche. Des mariages de matériaux et de teintes naturellement mis en lumière... Cette maison que propose l’Équipe Marc Bonenfant occupe une parcelle de montagne que ses futurs habitants ne voudront plus quitter.

La maison de plain-pied de bois et de pierre, qui est située dans les hauteurs du chemin des Granites, semble épouser la montagne, entourée de la pierre et de la végétation qui la composent. En sortant de la voiture, la mélodie d’une rivière ruisselant tout près nous plonge dans une ambiance apaisante.

Photos David Frenette / Équipe Marc Bonenfant

Par temps froid ou pluvieux, les futurs propriétaires auront le loisir de stationner leur voiture au garage pour ensuite se rendre dans la maison sans mettre le nez dehors. Au retour d’une belle journée de ski ou d’une randonnée en raquettes, les équipements de sports pourront être rangés dans l’armoire à l’extérieur, juste avant de pousser la porte d’entrée.

Chacun son espace

Le hall révèle que plusieurs enfants vivent ici, chacun possédant son propre casier ouvert, comme à l’école. Vêtements et chaussures d’extérieur y sont rangés et les sacs d’école pourraient aussi y être mis, tout en gardant l’endroit propre. Voilà une belle façon de développer le sens des responsabilités.

Photos David Frenette / Équipe Marc Bonenfant

Aussitôt que l’on est déchaussé, la chaleur des planchers radiants se fait sentir. Quel confort! C’est ainsi que débute la visite du rez-de-jardin qui rassemble une salle familiale enveloppante, trois chambres d’enfants dont les décors peaufinés sont dignes des magazines, ainsi qu’une salle de lavage (quand on parle d’autonomie!). Les chambres sont disposées autour de la salle de bains avec douche en verre destinée aux jeunes.

Du bon temps tous ensemble

Au sommet de l’escalier menant au rez-de-chaussée, la lumière et le décor naturel que dévoilent les trois portes-patio (dont une quadruple) font briller le décor. Le coup de foudre est instantané! Nos yeux voyagent entre le bois chaleureux qui couvre la majorité des planchers de la maison, le salon ouvert accueillant un foyer au gaz Don-Bar à quatre faces et un immense canapé sectionnel parfait pour les guerres d’oreillers, ainsi que la salle à manger spacieuse au milieu de laquelle une imposante table peut accueillir 10 personnes.

Photos David Frenette / Équipe Marc Bonenfant

Tout près d’elle, un immense îlot entouré de nombreuses chaises s’anime certainement à l’heure du lunch, des devoirs, des ateliers de pâtisseries en famille ou de bricolage de fête!

Photos David Frenette / Équipe Marc Bonenfant

Un second îlot au cœur de la cuisine est réservé à la préparation des repas. La pièce ouverte est pratique à souhait avec ses nombreuses armoires en deux tons, tandis que le mariage de matériaux (céramique, bois, acier inox, pierre, etc.) rythme le décor. La plaque chauffante à induction, la hotte de cheminée, le lavabo sous plan, le cellier et les électroménagers en acier inoxydable accentuent sa beauté.

Suite fabuleuse

Le rez-de-chaussée compte également une chambre de jeune fille qui pourrait aussi faire office de bureau, une salle d’eau se déployant derrière une porte de grange ainsi que la suite principale. Spacieuse et en symbiose avec la cour en raison de sa porte-patio tournée vers la nature, la chambre permet d’aménager un environnement de rêve!

La salle de bains combine une immense baignoire thérapeutique, une tout aussi vaste douche en verre et en céramique, puis une vanité. Le parfait coin de détente pour deux! Juste à côté, les vêtements sont rangés dans le walk-in.

Dans la cour, on se repose et on s’amuse, que ce soit lors d’un après-midi d’été dans la piscine creusée, ou bien plongé dans le spa entouré des couleurs d’automne, en jouant à travers la cour sculptée dans la montagne ou en s’offrant un moment gourmand, de détente, ou un bain de soleil sur les accueillantes terrasses. Le golf voisin, tout comme les pistes de ski et le lac à proximité agrandissent le terrain de jeu de la famille.