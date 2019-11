La pertinence d’Antigone

Avec son nouveau film, Antigone, la réalisatrice québécoise Sophie Deraspe fait le pari assez audacieux d’adapter de façon contemporaine la tragédie grecque du même titre qui a été écrite par Sophocle il y a plus de 2000 ans. « C’est un texte qui est très actuel et qui résonne encore très fort aujourd’hui », plaide la cinéaste.

Sophie Deraspe (Les loups, Les signes vitaux) avait à peine 20 ans la première fois qu’elle a lu Antigone. À l’époque, elle ignorait encore qu’elle allait devenir cinéaste. Mais elle savait qu’elle allait revisiter la tragédie de Sophocle d’une façon ou d’une autre à un moment donné dans sa vie.

« C’est un texte qui a résonné très fort en moi à l’époque et qui résonne encore très fort, indique la réalisatrice de 46 ans. La première fois que je l’ai lu, j’ai trouvé que cette matière-là était tellement actuelle. Ç’a été écrit il y a plus de 2000 ans et ça me parle encore aujourd’hui. J’avais envie de remettre cette matière-là à mon époque. »

Sophie Deraspe

Réalisatrice

Dans sa version moderne de la tragédie de Sophocle, Antigone est une adolescente québécoise (jouée par Nahéma Ricci) qui a quitté son pays d’origine, l’Algérie, quand elle était petite, à la suite du meurtre de ses parents. Elle vit désormais à Montréal avec sa grand-mère, sa sœur et des deux frères.

Sa vie sera bouleversée le jour où son frère aîné, Étéocle, sera tué, victime d’une bavure policière. Son autre frère, Polynice, sera dès lors emprisonné parce qu’il a bousculé le policier qui a tiré sur Étéocle. Pour venir en aide au seul frère qu’il lui reste, Antigone l’aidera à s’évader et se lancera dans un combat contre les autorités et le système judiciaire.

« Ce qui m’a toujours fasciné chez Antigone, c’est sa force et les sacrifices qu’elle fait, observe Sophie Deraspe. C’est une jeune femme qui s’oppose à ce qu’est l’autorité pour sa dignité, son intégrité et des valeurs du cœur. Elle n’a pas d’argent ni de pouvoir. Mais elle réussit quand même à faire entendre son message. »

Dans la tragédie de Sophocle, le personnage d’Antigone se dressait devant le roi pour offrir une sépulture à son frère décédé. Un des défis de Sophie Deraspe­­­ a été de trouver le bon filon pour transposer cette histoire dans le Québec d’aujourd’hui. Or, c’est en suivant l’affaire Fredy Villanueva il y a quelques années qu’une idée de scénario a commencé à germer dans sa tête. Rappelons que le jeune Fredy Villanueva a été tué en août 2008 lors d’une intervention policière à Montréal-Nord.

« L’affaire Villanueva a duré des années, et à un moment donné, le frère de Fredy a été menacé de déportation (à cause de son passé criminel). Je trouvais que c’était une situation propice à faire agir une Antigone. »

Immigration

Cette histoire lui permettait aussi d’aborder la question de l’immigration au Québec : « Le thème de l’immigration s’est imposé parce que, ultimement, notre lien de base avec l’État qui nous régit, c’est la citoyenneté. Quand on menace quelqu’un de lui enlever sa citoyenneté, c’est comme lui demander de quitter le pays. »

Pour trouver ses acteurs, Sophie Deraspe a procédé à un casting sauvage pendant lequel elle a vu plus de 800 candidats. Pour le personnage d’Antigone, son choix s’est arrêté sur la jeune actrice montréalaise Nahéma Ricci, qui n’avait pas encore joué de premier rôle à l’écran.

« Je peux vous dire qu’elle l’a mérité, ce rôle. Elle a fait plusieurs heures en auditions, puis en ateliers de jeu. Le travail de préparation pour le rôle s’est échelonné sur plusieurs mois. Mais j’ai vu en elle assez tôt qu’il y avait quelque chose de profond qui pouvait émaner chez elle, quelque chose même de l’ordre du sacré ou du mythique. Elle a dû s’abandonner totalement pour aller chercher des émotions profondes liées à des tragédies comme la mort d’un frère, la trahison, la solidarité, l’amour. »

Même s’il n’a pas encore pris l’affiche au Québec, Antigone­­­ a déjà bien démarré sa carrière internationale. Le film a déjà été présenté dans plusieurs festivals (dont celui de Toronto) et il a été choisi pour représenter le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film international. Dans quelques jours, Sophie Deraspe se rendra d’ailleurs à Los Angeles pour promouvoir son film auprès des membres de l’Académie­­­ des Oscars.

Antigone prend l’affiche vendredi.