Le cirque anglais

Il aura fallu une dizaine de mois pour que les élus du Royaume-Uni se décident enfin à appliquer la seule solution possible après les négociations du Brexit : déclencher les élections et demander l’avis de la population.

Boris Johnson se serait très certainement passé de l’appui de Trump, étant donné la faible popularité de ce dernier parmi les Anglais. D’autant plus que Trump a critiqué le nouvel accord de Brexit négocié par Johnson. Selon Trump, cet accord barrerait la route à une entente commerciale de grande envergure avec les États-Unis. Depuis hier, les conservateurs tentent d’expliquer qu’au contraire, la nouvelle entente du Brexit est excellente et qu’elle ne nuira pas à un accord avec les États-Unis.

Le problème est que Nigel Farage, dont le parti a gagné en Grande-Bretagne les élections européennes, veut se lancer dans la course aux élections nationales. Or, il est évident que son parti, le Parti du Brexit, pourrait ôter des voix aux conservateurs. Mais Trump, qui décidément ne se mêle pas de ses affaires, a déjà trouvé la solution : il propose aux deux partis de former une alliance. Voilà un beau numéro d’équilibriste en vue. Et comme dans tout numéro d’équilibristes, le public retiendra son souffle parce qu’il existe un risque réel que les artistes se cassent la figure.