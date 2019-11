Le week-end culturel de Laetitia Isambert

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

J’ai presque terminé la lecture du livre Le lambeau, du journaliste et romancier français Philippe Lançon. Comme je porte beaucoup d’intérêt aux divers attentats qui sont survenus dans le monde, ce livre sur l’attaque terroriste islamique contre le journal satirique Charlie Hebdo, qui a eu lieu à Paris en janvier 2015, m’interpelle particulièrement. L’auteur était présent lors de l’attaque, il a survécu, mais s’en est sorti complètement défiguré. Dans ce roman biographique, il raconte l’horreur qu’il a vécue. Il a passé plus d’un an hospitalisé en raison d’une vingtaine d’opérations en plus d’avoir subi des séquelles psychologiques.

Quel est le film qui vous a séduit ?

Le film français Monsieur & Madame Adelman, du réalisateur Nicolas Bedos, qui joue également l’un des deux protagonistes, l’autre étant Doria Tillier. C’est une histoire d’amour qui n’est pas particulièrement originale, mais en revanche le traitement sort du commun. La réalisation est vraiment exceptionnelle tout comme le jeu des acteurs qui est extrêmement précis. D’ailleurs, les deux acteurs forment aussi un couple dans la vraie vie, ce qui ajoute à l’authenticité.

Sinon, je compte aller voir le film québécois Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault. J’ai très hâte de voir à l’écran le traitement de cette histoire d’amour de personnes âgées de plus de 70 ans que l’on voit peu souvent.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

La série américaine Euphoria sur HBO. La réali­sation est impressionnante ! Dynamique et rythmée­­­, elle est des plus réussies. De plus, les acteurs, qui sont pour la plupart dans la jeune vingtaine, ne sont pas des figures connues, mais ils sont extrêmement talentueux­­­. Le casting est vraiment parfait !

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Depuis quelques mois, j’écoute la musique de l’auteur-­compositeur-interprète et guitariste britannique Charlie Cunningham. J’ai eu la chance de le voir au Centre Phi le mois dernier, lors d’un concert intimiste. Sa musique est très nostalgique. Il a perfectionné sa façon de jouer la guitare en Espagne. Ainsi, on retrouve des influences espagnoles dans sa musique britannique. C’est très intéressant ! J’ai téléchargé son album Lines qui est mon préféré. Je l’écoute en boucle.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

J’admire le comédien Théodore Pellerin pour sa carrière, ses choix, le sérieux qu’il semble prêter à tous ses projets et bien entendu son talent. Je l’ai trouvé particulièrement bon dans le film Chien de garde et dans le film Boy Erased, où il joue aux côtés de Nicole Kidman et Xavier Dolan.

