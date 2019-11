L’«ovni» Franky intrigue l’Europe

Script-éditeur pour l’émission Roast Battle et auteur pour Prière de ne pas envoyer de fleurs, l’humoriste Franky, qui roule sa bosse depuis plus de 10 ans au Québec, intrigue l’Europe avec son personnage scénique particulier.

Son numéro a fait jaser sur les réseaux sociaux. «Pendant une semaine après ça, j’ai pris des selfies dans la rue avec des gens, racontait-il au bout du fil, depuis Paris, quelques jours après son passage à Liège. Non seulement les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue, mais ensuite je jouais mon spectacle dans un petit théâtre qui s’appelait la Bouche-rit et ça s’est rempli».