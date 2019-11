Métier de l’immobilier: plombier, aimer jouer dans l’eau

Qu’ont en commun l’eau, le gaz naturel et le mazout? Le plombier!

Cette affirmation peut sembler étrange, pourtant, le plombier ne fait pas que jouer dans l’eau. En effet, il peut se spécialiser en mazout, en gaz naturel, ou en installation sous pression, pour ne nommer que ces spécialités. De plus, il peut œuvrer dans différentes sphères de l’industrie. Le plombier a ainsi le choix de travailler dans le secteur résidentiel, commercial, institutionnel ou industriel.

Photo Can Stock Photo / photography33

Des tâches variées

Dans l’exercice de ses fonctions, le plombier est amené à installer, réparer et entretenir des systèmes de chauffage, de même que des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux. La lecture de plan lui permet de déterminer la disposition de la tuyauterie de sorte qu’il puisse pratiquer les ouvertures nécessaires dans les murs, les planchers et les plafonds. Le travail manuel peut être exigeant, tant par le poids des matériaux que par la position de travail qui peut s’avérer inconfortable à la longue.

Le plombier doit mesurer, couper, plier et tarauder les tuyaux à l’aide de machines ou d’outils manuels ou mécaniques. Il fait usage de raccords, de colliers de serrage, de vis, de boulons, de matériel de collage et de soudure. Dans le cadre de son travail, le plombier doit être en mesure d’installer des supports, des soupapes, des conduits, des pompes et des systèmes de contrôle. Il doit également assembler les éléments des systèmes de chauffage, tels que les brûleurs, les thermostats, les moteurs, les conduits et les dispositifs de sécurité et en faire le raccordement à l’alimentation en carburant et à la ventilation. Bien entendu, le plombier doit vérifier l’étanchéité des systèmes, les entretenir, les réparer et les mettre en marche.

Photo Can Stock Photo / photography33

Les qualités essentielles d’un bon plombier

Un bon plombier possède de nombreuses aptitudes essentielles. Ainsi, un plombier qui œuvre dans la réparation résidentielle doit avoir une excellente écoute, posséder un sens aiguisé pour la résolution de problèmes, être à même de bien vulgariser, être poli, et surtout, être propre! Après tout, une personne ordonnée est toujours plus appréciée chez soi.

Plus de 1600 heures de formation

Pour devenir plombier, en plus de devoir suivre une formation de 1 680 heures dispensée par un centre de formation professionnelle, il faut également compléter un apprentissage de 8 000 heures. Ainsi, le plombier sera apprenti avant de pouvoir devenir compagnon. De plus, pour pouvoir exercer son métier, l’entrepreneur en plomberie doit être membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.