Remontée de 17 points du Notre-Dame dans une victoire de 31-26

Le campus Notre-Dame-de-Foy a effacé un déficit de 17 points après une demie pour vaincre samedi après-midi les Titans de Limoilou par la marque de 31-26 pour ainsi accéder au carré d’as du circuit collégial Division 1.

Le CNDF a réussi pas moins de cinq interceptions en deuxième demie, dont trois par le demi de coin Jean-Sébastien Lamothe, pour signer leur première victoire en séries depuis leur conquête du Bol d’Or en 2016. «Cette victoire fait extrêmement de bien, a mentionné l’entraîneur-chef Marc-André Dion. Il n’y a pas grand monde qui croyait que nous allions revenir de l’arrière avec un déficit de 17-0. Nous étions un peu ébranlés les deux dernières saisons, mais nous sommes de retour où l’on veut être. Rendu dans le carré d’as, tout est permis.»

Dion a-t-il fouetté ses ouailles à la pause? «Je n’ai rien dit, a-t-il indiqué. Les joueurs se sont parlés entre eux. Depuis trois semaines, le leadership vient des joueurs et ça fait une énorme différence. En deuxième demie, on a arrêté le sol et forcé Limoilou à lancer le ballon.»

Après avoir connu leur meilleure saison en Division 1 et accueilli un match à la maison pour la première fois, les Titans n’ont pas été en mesure de stopper l’hémorragie des 30 dernières minutes. «Nous avons été plongés dans un tourbillon d’émotions des séries éliminatoires et nous n’avons pas été en mesure de nous ressaisir, a expliqué l’entraîneur-chef Dave Parent. On a vécu un copier-coller du match de séries de 2010 contre Lévis-Lauzon alors que nous avions laissé filer une priorité de 28-0 au 4e quart.»

«Ils ont marqué 31 points et nous n’avons pas donné 200 verges, de poursuivre Parent. CNDF a repris le ballon à l’intérieur de notre ligne de dix verges après quatre des cinq interceptions. Ils ont marqué 17 points. Ils ont été meilleurs que nous au 4e quart. Cette défaite fait mal, mais on ne doit pas oublier tout le chemin parcouru et notre progression phénoménale. Comme notre saison difficile de 2018, cette défaite sera bénéfique à court terme.»

Défaite des Élans

Privés de leur quart-arrière partant Tristan Blais, les Élans de Garneau se sont inclinés à domicile par la marque de 30-9 devant les Cheetahs de Vanier. «La meilleure équipe sur le terrain a gagné, a résumé l’entraîneur-chef Claude Juneau dont la troupe s’était inclinée au Bol d’Or l’an dernier. Nous avons peiné à avancer le ballon. Nos attentes étaient plus élevées et on voulait disputer le dernier match de la saison, mais il y a tellement de parité dans le circuit que c’est difficile d’y accéder à chaque année.»

Partant, le quart-arrière recrue David Bahufite a joué même s’il était ennuyé par une blessure à une cheville.

Blessures

Au-delà de la défaite, Juneau se questionnait beaucoup sur des coups qu’il aurait aimé voir sanctionner par les officiels. «On a perdu quatre joueurs pour des coups à la tête, a-t-il déploré. On parle de la sécurité de nos étudiants-athlètes, mais les bottines doivent

suivre les babinnes. La sécurité touche tous les intervenants. Les entraîneurs ont un travail de sensibilisation et d’enseignement à faire, mais les officiels ont aussi une responsabilité.»

«Avant le match, j’ai porté à l’attention des officiels des coups à la tête portés par des joueurs de Vanier plutôt dans la saison, de poursuivre Juneau. Ils m’ont dit qu’ils regardaient les mêmes vidéos que moi et que les coups étaient légaux.»

Le CNDF visitera Vanier, samedi prochain. L’autre demi-finale opposera les Cougars du Collège Champlain qui ont surpris les Phénix-André-Grasset au pointage de 20-17 en prolongation aux champions de la saison régulière, les Spartiates du Vieux Montréal.