Rory McIlroy s’inspire de sa victoire au Canada

En avance par un coup à l’aube de la dernière ronde du tournoi HSBC Champions disputé à Shanghai, le Nord-Irlandais Rory McIlroy s'inspire de sa victoire obtenue au Canada, en juin, afin de savourer un nouveau triomphe.

McIlroy, qui a joué une troisième ronde consécutive de 67 (-5) samedi en Chine, devance le Sud-Africain Louis Oosthuizen, à -14, par un seul coup. L’Américain Xander Schauffele et le Britannique Matthew Fitzpatrick partagent le troisième rang, deux coups derrière McIlroy.

«J’ai beaucoup appris de ma victoire au Canada plus tôt cette année, a reconnu McIlroy, sur le site web de la PGA. J’étais à égalité en tête avant la dernière ronde et je me suis simplement dit que j’allais rester calme et y aller le tout pour le tout. C’est une bonne leçon à retenir quand tu veux saisir une occasion. Il faut en profiter pleinement et c’est ce que je vais faire ici.»

Rappelons que McIlroy avait conclu avec une incroyable ronde finale de 61 pour l’emporter au club de golf de Hamilton. Il tentera de s’imposer de la même façon à Shanghai.

«Je me suis donné une autre opportunité de gagner un très gros tournoi, un tournoi que je n’ai jamais gagné avant, a poursuivi McIlroy. Il y a assez de gars près de moi pour devoir y aller en jouant de façon agressive.»

Henderson glisse à huit coups de la tête

Chez les femmes, Brooke M. Henderson a remis une carte de 71 (-1) lors de la troisième ronde du tournoi Swinging Skirts, samedi, à Taïwan. Avec un cumulatif de -10, elle pointe provisoirement au neuvième rang, à huit coups de la meneuse.

Championne en titre, l’Américaine Nelly Korda a joué 65 (-7) et occupe la tête par trois coups, à -18, devant l’Australienne Minjee Lee.