Un nouvel «hôtel-guitare» en Floride

Les mélomanes voudront sûrement séjourner au nouveau Seminole Hard Rock Hotel & Casino, à Hollywood en Floride. L’établissement, qui vient d’être rénové au coût astronomique de 1,5 milliard $ US, comprend une énorme structure en forme de guitare. Et c’est la compagnie québécoise Scéno Plus qui s’est occupée d’y construire la nouvelle salle de spectacle.

« L’hôtel-guitare » — le premier au monde — a ouvert ses portes au public la semaine dernière à Hollywood, dans le sud de la Floride. Avec son énorme guitare, qui fait 450 pieds de hauteur et compte 638 chambres luxueuses, le Seminole Hard Rock Hotel & Casino fait déjà écarquiller les yeux à la grandeur du globe.

« La tour en guitare va attirer des joueurs de casino et d’autres visiteurs de partout au pays et à travers le monde », a dit dans un communiqué le président de Hard Rock International Chairman and Seminole Gaming, Jim Allen.

En plus de cet ajout impressionnant, et d’un casino de près de 200 000 pieds carrés, le complexe a aussi inauguré, vendredi dernier, sa nouvelle salle de spectacle, appelée Hard Rock Live.

C’est le populaire groupe américain Maroon 5 qui a inauguré le nouveau théâtre, qui pourra compter jusqu’à 7034 spectateurs en admission générale, soit 1000 personnes de plus que la salle précédente.

Des Québécois

Photo courtoisie, Scéno Plus Rénové au coût de 125 millions $ US, le Hollywood Hard Rock Live pourra basculer rapidement d’une configuration de 6600 places à 2500 pour des comédies musicales.

« On a travaillé pendant presque un an sur la rénovation de la salle existante, mentionne Olivier Berthiaume-Bergé, président et chef de l’exploitation chez Scéno Plus, une compagnie de Montréal. C’était une salle de 5000 places qui avait été conçue pour faire du rodéo. [...] On a proposé une nouvelle salle de 6600 places qui entrait dans le même espace. C’est la plus grande salle qu’on n’a jamais construite. »