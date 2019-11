Une deuxième carrière dans la vente par télétravail

Mme Hortie a longtemps été représentante. Elle a notamment vendu du matériel graphique pendant 15 ans pour Omer de Serres. La décennie précédant sa retraite, elle vendait les produits Oracal, multinationale allemande spécialisée dans la technologie de signalisation. Elle sillonnait alors tout le Québec pour visiter imprimeurs, lettreurs et publicitaires.

« Ce fut une adaptation, dit aujourd’hui la dame de 63 ans. J’ai dû me débrouiller, fouiller sur YouTube pour me familiariser avec les différents logiciels. Et j’étais une novice de l’industrie des médias. Il a fallu m’adapter à leur fonctionnement. Je ne connaissais rien aux coopératives ! »