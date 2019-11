MERCIER, Rose-Aimée Emond



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Rose-Aimée Emond, épouse de feu monsieur Hervé Mercier. Elle était la fille de feu monsieur Aimé Emond et de feu dame Aline Coulombe. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Lorraine (Bernard Létourneau), Aimé (Marie Normand), feu Richard, Marcel (Line Collin), ses petits-enfants: feu Carl, Julie, Martine, Éric Létourneau, Jules Mercier, Étienne et Guillaume Mercier, Steven Thibault, ses frères et sœurs: feu Marie-Paule (feu Évariste Mercier), feu Simone (feu Maurice Bernier), feu Lucien (feu Émérentienne Fournier), feu Paul-Émilie (feu Cécile Gagné), feu Raymond (feu Pauline Chalifon), feu Jeanne D'Arc (feu Philippe Couillard), Raynald (Jeannine Caron), ses beaux-frères et belles-sœurs : Thérèse (feu Arthur Fournier), Juliette (feu Jean-Noël Casault), Rolande (Claude Gagné), Wellie (Josette Robin), feu Marcellin (Berthe Fournier), Clément (Paulette Richard),ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la