«C’est du pur socialisme»

« C’est quoi l’idée d’aider les plus petits qui ne le méritent pas ? Est-ce qu’une organisation comme Williams, s’interroge-t-il, a le droit d’aller aussi vite que Mercedes ou Ferrari ? La réponse est non, évidemment », a insinué Villeneuve en entrevue au Journal de Montréal à Austin.

Williams s’est mis environ 16 millions dans les poches l’an dernier en roulant dernier. La direction de l’équipe est contente, ses actionnaires aussi. S’ils peuvent faire encore plus de profit, ils seront encore plus heureux.

« On s’en fout qu’elles soient moins rapides, rétorque Villeneuve. Tout ce qu’il faut faire, c’est de concevoir des voitures difficiles à piloter. Mais voilà qu’elles seront plus lourdes de 25 kg. Plus elles sont lourdes plus elles sont stables. Ça ne va pas aider.