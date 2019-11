Jean-Paul L’Allier était élu maire en 1989

Douze ans après la naissance du Rassemblement populaire de Québec, le parti du nouveau maire fait élire une majorité imposante de conseillers et son chef récolte 60 % des voix. M. L’Allier succède ainsi à Jean Pelletier, en poste depuis 12 ans.

Dans son discours, le nouveau maire avait parlé d’avenir, plutôt que du passé. « Nous n’allons pas passer les six prochains mois à chercher des squelettes dans les placards de l’hôtel de ville. Nous voulons miser sur ce que cette ville a de meilleur. Nous avons maintenant un contrat qui nous lie avec la population. »

Son adversaire, l’ex-ministre péquiste Jean-François Bertrand, a encaissé la défaite dignement. « Je quitte dans la sérénité et le calme. Ce qui compte, c’est la victoire de la démocratie », avait-il lancé à ses partisans.

Le même jour, la mairesse de Sainte-Foy Andrée P. Boucher était réélue pour un second mandat. Elle succédera à M. L’Allier à la tête de la Ville de Québec 16 ans plus tard, en 2005. Jean-Paul L’Allier a été réélu maire en 1993, 1997 et 2001.