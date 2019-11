Le Canadien rappelle l'attaquant Ryan Poehling

Le Canadien de Montréal a procédé au rappel de l’attaquant Ryan Poehling, dimanche.

Le Tricolore a également placé le nom de l’attaquant Jesperi Kotkaniemi sur la liste des blessés, ce qui explique l’ajout de l’Américain de 20 ans à la formation de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Poehling a amassé trois buts et deux mentions d’aide en 13 rencontres avec le Rocket de Laval, le club-école du CH dans la Ligue américaine de hockey (AHL). À son unique match dans le circuit Bettman, le dernier de la saison 2018-2019 du Canadien, le choix de première ronde (25e au total) en 2017 a inscrit un tour du chapeau et un but en fusillade dans un gain de 6 à 5 contre les Maple Leafs de Toronto.

De son côté, Kotkaniemi a deux buts et une aide en 12 matchs cette saison. Son nom a été placé sur la liste des blessés en raison d’une blessure à l’aine. Il a raté les deux derniers duels de son équipe.

Le Canadien disputera son prochain match contre les Bruins de Boston, mardi soir, au Centre Bell.