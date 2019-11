Le nouveau départ

« Il arrivera ce qui arrivera ». Voilà ce que s’est dit Éli Rose lorsqu’elle a commencé à travailler sur son premier album solo. Elle était loin de se douter que ses chansons allaient être attendues de part et d’autre de l’Atlantique, portées par deux maisons de disques proéminentes. « C’est un peu surréel », confie-t-elle en riant.

Éli Rose a beau lancer son premier album en solo, elle est loin d’être une nouvelle venue ; elle vole simplement désormais de ses propres ailes, après avoir passé huit années au sein du duo Éli et Papillon.

Mais aujourd’hui, tout est différent, voire à des milles de ce à quoi elle a habitué les mélomanes québécois. Nouveau look, nouveau matériel, nouveau son. Exit, donc, le folk et la tignasse brune de jadis, la blondinette donne aujourd’hui dans la pop urbaine vitaminée qu’elle décline en 10 morceaux, dans son album éponyme déposé dans les bacs hier.

Ce grand retour pourrait être qualifié d’inespéré. Car de son propre aveu, la chanteuse doutait de refaire carrière en musique après la dissolution du duo qu’elle formait avec Marc Papillon-Ferland jusqu’en 2017.

« Jusqu’à récemment, je me disais que la musique était derrière moi ; je pensais retourner à l’université pour étudier en droit. Je faisais de la musique, mais je ne savais pas ce que ça allait donner, ni comment ça allait sortir. Je ne m’attendais pas à signer avec Universal. Ça a tout changé. C’est la première fois de ma vie que je n’ai pas un autre emploi, que je fais de la musique à temps plein. C’est un peu vertigineux, mais je saute à pieds joints dans cette aventure-là », déclare Élise Larouche, alias Éli Rose, en entretien au Journal.

Bien entourée

Oui, elle saute. Mais pas sans filet. Car si l’album paraît ici sous l’étiquette Universal, sa sortie en France est présidée par Barclay, le label ayant porté les albums de Cœur de pirate, Charles Aznavour et Shawn Mendes, entre autres. Elle pourrait donc difficilement être mieux entourée pour larguer sa pop de part et d’autre de l’Atlantique. Peut-être même arrivera-t-elle à faire changer certaines mentalités au passage. Du moins, c’est ce qu’elle souhaite.

« Je sais qu’il y a des gens qui voient la pop négativement. Mais moi, je veux prouver que c’est possible de faire de la bonne pop, intelligente et en français. C’est le défi que je veux relever. La pop, c’est la base de la musique. Elle est partout, qu’on écoute The Smiths, Rufus Wainwright, ou encore Elvis Costello », plaide-t-elle.

► L’album Éli Rose est sur le marché maintenant. La chanteuse sera en spectacle à L’Astral de Montréal le 19 mars prochain.