[VIDÉOS] Voici 8 manèges complètement fous aux quatre coins du globe

Amateurs de sensations fortes? Toujours à la recherche d’adrénaline? Vous aimez assurément les montagnes russes! Voici pour vous huit manèges complètement fous et étourdissants.

FORMULA ROSSA (ABU DHABI, ÉMIRATS ARABES UNIS)

En moins de cinq secondes, au coup d’envoi, le manège est propulsé à une vitesse fulgurante de 240 km/h. Par la suite, une série de boucles et de vrilles extrêmes nous attendent. Avant de monter à bord, il faut enfiler des lunettes de protection!

SLINGSHOT (ORLANDO, ÉTATS-UNIS)

Cette attraction est située au parc Magical Midway et c’est définitivement le plus grand lance-pierre du monde. Attaché à un harnais, on est ensuite catapulté à toute vitesse à près de 122 mètres d’altitude.

TAKABISHA (FUJIYOSHIDA, JAPON)

Ça commence dans un tunnel où il fait noir. Deux secondes, c’est le temps que ça prend avant d’être éjecté à 100 km/h vers une série de boucles et d’inversions. Imaginez, ce n’est que le réchauffement. Par la suite, une pente de 43 mètres vous fera avancer vers la chute la plus inclinée au monde... un angle de 121 degrés!

KINGDA KA (JACKSON, ÉTATS-UNIS)

Le parc Six Flags Great Adventure attire beaucoup de monde grâce au Kingda Ka qui détient la palme de la chute la plus haute: 139 mètres... ce qui est presque trois fois la hauteur des chutes Niagara!

HAKUGEI (NAGASHIMA, JAPON)

Ici, un parcours de montagnes russes en bois situé au parc d’attractions japonais Nagashima Spa Land. Construit en 1994, le manège a subi des rénovations en 2018 afin d’offrir un tracé encore plus intense.

THE SMILER (ALTON, ANGLETERRE)

Pour ce qui est du plus grand nombre d’inversions, le Smiler arrive au sommet de la liste avec 14 boucles qui décoiffent. Sachant qu’en 2015 une collision entre deux wagons a eu lieu, ça ajoute un peu de stress au trajet.

YUKON STRIKER (VAUGHAN, CANADA)

Ouvert en mai dernier au Canada Wonderland, ce manège impressionnant détient plusieurs records du monde, dont la chute la plus raide pour un manège en bois, soit 85 degrés. Ça vous promet plusieurs sensations fortes.

MANTA (ORLANDO, ÉTATS-UNIS)

Au SeaWorld se trouve ce manège où le passager est en position couchée sur le ventre. Le Manta vous fait plonger la tête la première en passant au ras du sol et de l’eau à grande vitesse.