Les pertes causées par les pannes électriques sont assurables

Les malchanceux qui ont perdu le contenu de leur congélateur en raison des pannes qui ont plongé près de 1 million de clients dans le noir depuis vendredi peuvent éponger leurs pertes en faisant appel à leur assureur.

«L'ensemble des contrats en assurance habitation au Québec, comme au Canada, comporte une garantie pour la perte d'aliments en cas de panne d'un service public, que ce soit le gaz naturel ou l'électricité», a expliqué le courtier en assurances Louis Cyr, dimanche, en entrevue à LCN.

Pour obtenir un dédommagement, les gens peuvent avoir à fournir des preuves d'achat, comme des relevés de transactions sur cartes bancaires ou des reçus de caisse, ainsi qu'une photo des aliments perdus. Les assureurs vont généralement se fier à la bonne foi de leurs clients, estime le spécialiste.

«Si ce de très gros montants, l'assureur va quand même exiger des preuves d'achat. La simple et bonne raison, c'est qu'on pourrait prendre des photos des aliments de notre voisin et réclamer», a mentionné M. Cyr.

Cela dit, il vaut peut-être mieux se livrer à de savants calculs avant de se tourner vers son assureur, non seulement car il faudra déjà assumer sa franchise, mais aussi parce qu'une réclamation risque d'avoir pour effet de faire augmenter ses primes d'assurance pour les années à venir.

«Quand on réclame, ce n'est pas une punition, mais la perte d'un avantage, qui est un rabais que les assureurs donnent, en habitation, au niveau des gens qui n'ont pas de sinistres depuis trois ans. Aussitôt qu'on réclame, peu importe le montant, on perd ce rabais, ce boni sans sinistre», a détaillé Louis Cyr, en précisant que cet avantage équivaut généralement à entre 10 et 15 % du coût annuel de la prime d'assurance.

«En le perdant trois ans en ligne, ça peut représenter le même montant qu'on est allé chercher chez l'assureur», a-t-il souligné.

Soumettre une réclamation est toutefois une bonne idée si on a subi plusieurs dégâts supplémentaires, comme une fenêtre brisée, des bardeaux envolés ou un arbre déraciné.