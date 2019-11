On fête comme dans le bon vieux temps

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON | Au village de Fred Pellerin, l’électricité est revenue pendant un spectacle de musique traditionnelle débuté à la chandelle, qui visait notamment à rompre la solitude des villageois sinistrés.

Des résidents de Saint-Élie-de-Caxton se sont réchauffés dans la pénombre en après-midi dimanche alors qu’il faisait 4 degrés Celsius à l’extérieur, tapant des mains et des pieds sur des airs comme

La prison de Londres et L’arbre est dans ses feuilles, à proximité du poêle à bois du Rond Coin, un des restaurants de la place.

Comme des centaines de milliers de Québécois, ces villageois de la Mauricie étaient privés de courant depuis plus de 48 heures en raison de la tempête automnale de vendredi. L’électricité commençait à peine à revenir par endroits.

« Je me disais que c’est un bon contexte pour jouer de la musique traditionnelle, pareil. Veux, veux pas, quand il y a une panne d’électricité, tu as moins de divertissements un peu », mentionne l’animateur du spectacle, Pier-Olivier Boudreault, 32 ans, qui joue principalement de la mandoline.

« Sul’poele »

L’événement était déjà prévu, mais la panne a forcé le restaurant à s’ajuster pour tenir le spectacle quand même, notamment pour permettre aux sinistrés de se réchauffer. Il était possible de se commander un « breuvage sua glace » ou un « breuvage sul’poele », tandis que des hot-dogs cuisaient sur un BBQ dehors.

« Quand il n’y a pas d’électricité, tu penses autrement, et tu reviens à anciennement », explique l’organisateur Stéphane Daoust.

L’électricité est finalement revenue après un peu plus d’une heure de spectacle, sous les notes de violon et d’accordéon. Les gens se sont exclamés de joie, puis ont applaudi.

Breuvage chaud

Une résidente de la municipalité de près de 2000 âmes était assise près de la marmite de chocolat chaud qui reposait sur le poêle, pour se réchauffer un peu, souhaitant que l’électricité revienne avant la nuit chez elle aussi.

« J’espérais boire un breuvage chaud, et on est bien ici », a mentionné Jocelyne Rochon, un thé à la main.

Un autre couple attendait aussi de regagner l’électricité.

« On est comme des coureurs des bois! On se débrouille. On est dans le bois, il faut vivre avec ça », a lancé Réjean Jacques.