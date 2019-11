Photos souvenirs: Fanny Mallette

Les études d’abord

En entrevue avec l’équipe du Journal de Montréal en 1994. Fanny Mallette, 18 ans, discutait de ses premières expériences de comé­dienne, elle qui avait déjà joué dans les séries Scoop, Graffiti et Alys, mais qui n’était pas encore inscrite à l’École nationale de théâtre, ce qu’elle fera d’ailleurs pour en ressortir diplômée en 1998.

Ex-championne de judo

La jeune championne de judo, qui se destinait à une carrière internationale dans cette discipline, avait changé de cap, influencée par l’acteur Albert­­­ Millaire venu rencontrer les étudiants dans son école. Pour parfaire son art, elle effectua quatre années d’études à l’École nationale de théâtre et en 1998 (photo), elle revenait au métier à l’âge de 23 ans.

Retour au jeu

En 1998, dans la série historique de TVA Ces enfants d’ailleurs, la suite, tirée du roman d’Arlette Cousture, Fanny interprétait le rôle de la jeune Sophie Pawlowski, marquant son retour au jeu après une formation en théâtre. Sur la photo, elle est entourée de Guy Thauvette, Hugolin Chevrette et Sylvie Drapeau, interprètes des membres de cette famille polonaise ayant fui la guerre à Cracovie pour se réfugier au Canada.

Récompenses

Grosse année pour Fanny­­­ en 2006 (photo). Elle remportait cette année-là un Gémeau­­­ pour son rôle de la policière Gastonne Belliveau dans Grande Ourse II, elle interprétait Nora dans Nos étés, Marie-Jeanne dans François en série et elle était du film de Patrice Sauvé, Cheech. Pour ce rôle campé dans l’univers d’une agence d’escortes, elle recevait un Jutra l’année suivante­­­.

Enchaînement de rôles

Il y a déjà 15 ans, en 2004. La comédienne était à l’époque l’un des personnages centraux de la série télé Grande Ourse. Elle jouait aussi le rôle de Farlouche au cinéma dans la populaire comédie Dans une galaxie près de chez vous. Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 1998, la comédienne a joué dans plus de 40 films et séries télé.

♦ Fanny Mallette interprète le rôle de la discrète Josée, la mère d’Anaïs (Cassandra Latreille) dans le téléroman Toute la vie, aux côtés d’Emmanuel Bilodeau, son mari colérique. Mardi 20 h à Radio-Canada.

♦ On peut voir Fanny Mallette au cinéma dans le film Apapacho – une caresse pour l’âme de Marquise Lepage, l’histoire de deux sœurs Karine et Estelle (Fanny et Laurence Lebœuf) qui assistent aux rituels mortuaires festifs des Mexicains à l’occasion de la fête des Morts, alors que leur sœur vient de mourir.

♦ La comédienne jouera le rôle d’Agnès, la mère de Julie (Laetitia Isambert-Denis) dans la troisième saison de la série l’Académie, une femme sévère et malicieuse, à la tête du conseil d’administration de l’Académie. Sur Club illico en 2020.

♦ Fanny Mallette a écrit et tourné son second court métrage, Aimé, qui met notamment en vedette Christine Beaulieu et Marc Messier, l’histoire de trois sœurs réunies dans l’appartement de leur père décédé, pour le vider.