Scott Sabourin fait lui-même une mise à jour de son état

L'attaquant des Sénateurs d'Ottawa Scott Sabourin, qui est sorti sur une civière lors du match de samedi soir face aux Bruins de Boston, a fait une mise à jour de son état, dimanche matin.

Sabourin a publié une photo de lui sur son lit d'hôpital sur son compte Instagram avec la mention : «Merci pour tous les voeux. J'espère revenir sur la patinoire dans un futur rapproché.»

Capture d'écran Instagram @s.sab92

L'attaquant avait une cicatrice au-dessus de l'oeil gauche, qui était d'ailleurs tuméfié.

Sabourin est entré en contact avec le joueur d'avant des Bruins David Backes avant de chuter lourdement sur la patinoire.

L’athlète de 27 ans dispute une première saison dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a roulé sa bosse sept saisons dans la Ligue américaine, et ce, avec cinq formations différentes.

En 11 parties dans le circuit Bettman, il a amassé un but et une mention d’aide pour deux points. Il a également écopé de 13 minutes de pénalités et maintenu un différentiel de -3.