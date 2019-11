Sous les roues de l’autobus

On ne sait pas ce qui se passait dans la tête de madame Normandeau pendant son interrogatoire.

Mais on le devine. « Qu’est-ce que j’ai fait que les autres n’ont pas fait ? »

Mais Nathalie Normandeau n’était pas seule dans son cas. Sous Jean Charest, TOUS les ministres devaient recueillir 100 000 $ par année pour le parti. Certains poids lourds devaient même « rapporter » 150 000 $. Ça faisait partie de leur job. Or, c’est bien beau, organiser des soupers spaghettis et des épluchettes de blé d’Inde avec monsieur et madame Tout-le-monde, mais ce n’est pas comme ça que tu récoltes 100 000 $.

Faut que tu monnaies ta présence auprès de gens pas mal plus pesants que ça. Des citoyens influents avec des poches beaucoup plus profondes.