Un Groulx plus expérimenté

SAINT-JOHN | L’an dernier, après le deuxième match de la Série Canada-Russie, Benoit-Olivier Groulx croyait en avoir fait assez pour mériter une place au camp d’Équipe Canada junior, ce qui ne fut finalement pas le cas. De retour cette année, avec plus d’expérience, le joueur de centre des Mooseheads d’Halifax a bien l’intention de prouver qu’il a ce qu’il faut pour représenter son pays au Championnat mondial de hockey junior.

Groulx fait partie d’un nombre important de joueurs de la LHJMQ ayant une chance légitime de recevoir au moins une invitation pour le camp final d’ÉCJ, qui aura lieu dans la région de Toronto en décembre. Un total de 11 joueurs du circuit Courteau ont été invités à la Vitrine estivale annuelle de Hockey Canada, les autres étant les attaquants Gabriel Fortier, Mathias Laferrière, Alexis Lafrenière, Raphaël Lavoie et Joe Veleno, le défenseur Justin Barron et les gardiens de but Colten Ellis, Zachary Émond, Alexis Gravel et Olivier Rodrigue.

De ce nombre, sept représenteront la LHJMQ lundi soir à Saint-Jean et mardi à Moncton, lors de la série Canada-Russie qui se veut en fait le « précamp » d’Équipe Canada Junior. D’ailleurs, Dale Hunter – qui dirigera ÉCJ aux fêtes – sera derrière le banc de la LHJMQ lundi soir et mardi.

« Hockey Canada m’a vu jouer durant la vitrine estivale, et ils savent à quoi s’attendre de moi. On a presque effectué une demi-saison junior, et ils veulent me voir jouer plus vite que pendant l’été. Je me suis amélioré sur ce plan et j’arrive ici avec beaucoup de confiance. Mon but en venant ici est de prouver que je peux représenter le Canada à Noël », a mentionné celui qui se fait aussi appeler « Bo ».

Bon début

Les dirigeants de Hockey Canada nous ont habitués au fil des ans à ne pas nécessairement sélectionner les meilleurs espoirs de la LNH, mais plutôt les joueurs connaissant les meilleurs moments dans le présent. À cette catégorie, Groulx peut répondre présent puisqu’il a récolté 14 points à ses neuf derniers matchs à Halifax.

« L’an dernier, je pensais avoir ma place au camp, mais ce ne fut pas le cas et j’ai pris ça comme de l’expérience. Cette année, je viens d’être nommé capitaine à Halifax. On a une équipe jeune qui s’améliore, on récolte des points. Tout est positif et j’arrive dans un bon état d’esprit », a-t-il raconté.

Alexis Lafrenière absent

Par ailleurs, il ne faut pas s’attendre à voir Alexis Lafrenière dans l’une ou l’autre des deux parties de la Série Canada-Russie en territoire de la LHJMQ.

Victime d’une blessure mineure au bas du corps, l’attaquant de l’Océanic de Rimouski a rencontré les médecins dimanche soir, et il a été décidé qu’il ne participerait pas à la série.

Poulin et Pelletier veulent causerla surprise

Si le Championnat mondial de hockey junior est la plupart du temps réservé aux joueurs âgés de 19 ans, Samuel Poulin et Jakob Pelletier ont l’intention de brouiller les cartes.

Les deux choix de première ronde l’an dernier, le premier par les Penguins de Pittsburgh et le second par les Flames de Calgary, n’ont pas participé à la Vitrine estivale de Hockey Canada l’été dernier. Pelletier y a été invité pour remplacer un joueur blessé, mais a dû lui aussi refuser en raison d’une blessure à la cheville.

Mais en fin de compte, ça ne change plus grand-chose.

« Je ne crois pas être en retard sur d’autres, a assuré Samuel Poulin », déclarant au passage avoir un niveau de confiance fort élevé à l’heure actuelle. Depuis le début de la saison, je montre de bonnes choses sur la glace. Si j’ai deux bonnes parties, je pense que je vais avoir une chance d’avoir une invitation. Rendu au camp d’entraînement, tout peut arriver, et si j’ai un bon camp, ils vont me prendre. On va y aller une étape à la fois. »

Après tout, Maxime Comtois s’était taillé une place à 18 ans avec ÉCJ lors du tournoi de 2018.

Pelletier dans le présent

« C’est sûr que c’est une motivation. Ça veut dire qu’ils peuvent faire confiance à des gars de 18 ans et qu’ils ont la même chance que tout le monde. Ça me donne le goût de faire l’équipe dès cette année. »

Un peu comme son ami Poulin, Jakob Pelletier ne s’en fait pas trop avec le fait de ne pas avoir participé au camp estival d’Équipe Canada Junior. Lui aussi connait un excellent début de campagne à Moncton, comme le démontrent ses 28 points récoltés en 15 rencontres cette saison, et il préfère ne pas se projeter trop loin dans l’avenir.

« Je suis confiant, mais je n’arrive pas avec un excès de confiance. Je veux toujours être meilleur. Est-ce que je suis satisfait de mon début de saison ? Oui et non. C’est bon, mais je voudrais en donner encore plus. J’arrive ici et je vais rester le même joueur et la même personne. On verra pour la suite. Je me concentre sur le présent, et ce sont les deux matchs qui s’en viennent. »