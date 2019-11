Un voyage satisfaisant

À ce sujet, le CH a atteint son but avec des triomphes de 4 à 1 face aux Coyotes et de 5 à 4 en prolongation face aux Golden Knights. Pour une troisième fois cette saison, le Tricolore jouait une série de deux matchs en deux soirs. C’était la première fois que l’équipe en ressortait avec quatre points.

Avant ça, il y avait eu des récoltes assez minces d’un point (défaite en prolongation contre les Sabres à Buffalo et revers contre les Red Wings à Montréal) et de deux points (victoire contre les Blues à St. Louis et défaite face au Wild à St. Paul).

« Nous savions que ce serait un voyage difficile, a rappelé le numéro 11. C’est une occasion qu’on ne pouvait laisser passer. Toutes les équipes sont en quête de points. Je sais qu’il est tôt dans la saison, mais on ne peut laisser aucun point sur la table. On est bien placés pour le savoir, on a raté les séries par tellement peu l’an dernier. On pouvait transformer un bon voyage en un excellent voyage.