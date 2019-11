Une famille séparée par la panne

SAINT-HYACINTHE | Une famille recomposée avec cinq enfants de la Montérégie ne peut retourner dans son logement lourdement endommagé par la tempête automnale de vendredi en raison du froid et de l’infiltration d’eau au sous-sol.

« Ça fait juste deux jours [dimanche] et je suis déjà brûlée », lance la mère, Marie-Ève Sévigny, 29 ans.

Depuis vendredi, la famille Nadeau-Sévigny n’a pas d’électricité, comme plusieurs dizaines de milliers de Québécois, en raison d’un arbre géant qui est tombé sur les fils électriques devant sa résidence à Saint-Hyacinthe.

Selon la station climatologique locale, des rafales auraient atteint les 100 km/h à certains endroits de la ville.

En plus du manque de courant, leur sous-sol a été inondé, causant ainsi beaucoup d’humidité et une odeur nauséabonde.

Une première

D’ailleurs, le père de Jean-François Nadeau, Jacques Nadeau, qui a habité l’immeuble une grande partie de sa vie et qui est toujours propriétaire de l’endroit, n’a jamais vu son sous-sol imbibé d’eau.

« Je pense que c’est en raison de l’intensité de la pluie qui est tombée en quelques heures. On a vu la rivière [Yamaska] monter très vite », ajoute le patriarche de 73 ans.

Vu les problèmes respiratoires de quelques membres du clan Nadeau-Sévigny, ils ne peuvent rester à l’intérieur de leur logement.

« Je suis ici depuis à peine quelques minutes et mon souffle est court, c’est l’humidité », précise Jean-François Nadeau, 34 ans.

Les sept membres de la famille recomposée ont donc passé leur troisième nuit séparés les uns des autres, dimanche.

Ils sont très reconnaissants envers leurs familles respectives qui les hébergent, mais espèrent tout de même que leurs enfants âgés de 2 à 9 ans pourront retrouver leur chambre à coucher bientôt.

Moisissure

« Ce n’est pas facile. C’est plus dur psychologiquement que physiquement. Nous devons donner un “boum”, mais à travers tout ça, on a une vie et on travaille. C’est aussi tout ce qui vient autour et l’organisation avec les enfants qui est plus difficile à gérer », ajoute le trentenaire.

En plus de ne pas avoir d’électricité, il doit s’assurer que la moisissure ne s’installera pas dans leur sous-sol.

Chose qu’il croit déjà faite.

« On ne peut rien toucher pour les assurances. Mais de toute façon, comment pourrions-nous assécher le tapis ? Nous n’avons pas d’électricité », explique M. Nadeau.

Le couple attendait la visite de leur assureur dimanche et espère retrouver l’électricité mardi.

Clients privés d’électricité à 23 h

Photo Agence QMI, Steve Madden

Montérégie

9 500

Montréal

500

Laurentides

9000

Québec

5000

Lanaudière

2000

Mauricie

5500

Chaudière-Appalaches

10 000

Estrie

12 000

Centre-du-québec

12 500